الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصر في وحدة "ملف الجولان" التابعة لحزب الله في جنوب سوريا، وذلك في هجوم جوي على موقع في منطقة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وسط تقارير سورية عن مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على مبنى حكومي عند مدخل القنيطرة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "بواسطة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، في وقت سابق اليوم، أدهم جَاحُوت من وحدة ‘ملف الجولان‘ التابعة لحزب الله في جنوب سوريا، في منطقة القنيطرة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال جَاحُوت في العملية التي نفذت بتوجيه من الفرقة 210، علما بأن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري كانت قد أكدت مقتل شرطي وإصابة آخر في استهداف مركز للشرطة في القنيطرة.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "جَاحُوت كان ينقل معلومات من جهات تابعة للنظام السوري إلى حزب الله، وكان يجمع معلومات استخباراتية من الجبهة السورية بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان".