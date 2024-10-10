الدفاع المدني: استشهاد خمسة من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز دردغيا

اعلن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، بانه إستشهد خمسة من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا حيث كانوا يتواجدون داخل المركز على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة.

ولفت الى إن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار يتقدم من ذويهم بأحر التعازي ويؤكد على الاستمرار في هذه الرسالة الإنسانية مهما عظمت التضحيات.