اشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، الى أن العدو الإسرائيلي جدد هذه الليلة استهداف طواقم الإنقاذ والاسعاف ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية.
وتابع "فقد شن العدو الإسرائيلي غارة على مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة من المسعفين ورجال الإنقاذ في المركز. ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة".
ولفت البيان الى إن وزارة الصحة العامة تكرر رفع الصوت مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو قدما بهذه الاعتداءات التي تضاعف ويلات الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة اعلنت عن 5 شهداء في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على دردغيا: الاعتداءات المستمرة على هيئات الإنقاذ تضاعف ويلات الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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