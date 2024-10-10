شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيئة الأمريكية تسعى لاستبدال أنابيب شرب المياه من الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

أنهت وكالة حماية البيئة اليوم قاعدة تلزم باستبدال أنابيب الرصاص في أنظمة مياه الشرب خلال عشر سنوات، كما أعلنت الوكالة عن تخصيص 2.6 مليار دولار لتمويل تحديث الأنظمة وإجراء التغييرات.

وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية، لا يزال ما يصل إلى 9 ملايين منزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة يحصلون على مياه تتدفق عبر أنابيب الرصاص القديمة، و يمكن أن ينتقل الرصاص إلى مياه الشرب عندما تتآكل الأنابيب، وباعتباره معدنًا سامًا، يمكن أن يتراكم في جسم الإنسان بمرور الوقت، وهو أمر ضار بشكل خاص بالأطفال.

ومن المفترض أن تعمل الإعلانات اليوم على تسريع التقدم البطيء المؤلم الذي تم إحرازه لمعالجة المخاطر الصحية التي يفرضها التعرض للرصاص، المخاطر التي غالبًا ما تتضخم في الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة حيث توجد بنية تحتية قديمة.

وجلبت أزمة المياه في فلينت بولاية ميشيجان القضية إلى الاهتمام الوطني في عام 2014، ولكن بعد عقد من الزمان، لا تزال المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تكافح من أجل استبدال أنابيب الرصاص.

وقال مدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان في اتصال مع الصحفيين أمس: "إن هذه مسألة تتعلق بالصحة العامة، ومسألة عدالة بيئية، ومسألة حقوق الإنسان الأساسية، وقد تم التعامل معها أخيرًا بالقدر الكافي من الإلحاح".

وتضع القاعدة الجديدة لوكالة حماية البيئة حدًا أكثر صرامة لكمية الرصاص المسموح بها في مياه الشرب، إلى 10 أجزاء في المليار بدلاً من 15 جزءًا في المليار ، ووفقًا لصندوق الدفاع البيئي ، تم إنشاء أكثر من 75 سياسة فيدرالية تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للرصاص منذ سبعينيات القرن العشرين ، وقد نجح هذا العمل في تقليل مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال على مر السنين.

ولكن لا يعتبر أي مستوى من التعرض للرصاص آمنًا . يزيد التعرض للرصاص من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل صحية أخرى لدى البالغين. ويمكن أن يؤثر التعرض للرصاص أيضًا على نمو الدماغ لدى الأطفال ، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء ويؤدي إلى تغييرات سلوكية مثل صعوبة التركيز، و نظرًا لأن الناس يمكنهم تخزين الرصاص في أجسامهم، فقد يعرض البالغون الجنين لاحقًا للمعدن السام أثناء الحمل.

وتتوقع وكالة حماية البيئة أن تمنع القاعدة الجديدة الخاصة بالرصاص ولادة ما يصل إلى 900 ألف رضيع بوزن منخفض ، كما تقول إن هذا الإجراء قد يمنع إصابة ما يصل إلى 2600 طفل باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، و"يمنع فقدان ما يصل إلى 200 ألف نقطة ذكاء" لدى الأطفال.