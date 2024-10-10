شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة موريتانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الخميس، فى استاد القاهرة للحديث عن مواجهة موريتانيا غدا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، للحديث عن كواليس المعسكر، وكذلك يجيب على اسئلة الصحفيين.

ويدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردى فى الجولة الأولى والتى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردى باستثناء محمد عبد المنعم فى الدفاع بدلا من حمدى فتحى، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هانى الذى يغيب للإصابة.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا فى المركز الرابع بلا نقاط.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضى باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الإثنين، وهم محمد الشناوى والمهدى سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد حمدى شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدى فتحى ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وانضم باقى اللاعبين على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، كما خرج دونجا من المعسكر للإصابة وانضم بدلا منه محمود صابر.

وجاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوى، المهدى سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدى فتحى، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر "بدلا من دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".