شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التهرب من دفع قيمة تذكرة المترو يعرضك للحبس والان مع تفاصيل الخبر

واجه القانون بعض التصرفات السلبية من قبل بعض الأشخاص في حال استقلالهم وسائل النقل العامة ومحاولة تهربهم من دفع قيمة تذكرة الخدمة، ففى المترو توقع غرامة فورية على من يتهرب من سداد قيمة التذكرة، وفى حالة عدم السداد قيمة الغرامة سيتم تحرير محضر وتكون العقوبة هنا الحبس والغرامة.

والعقوبة في تلك الجرائم تصل للحبس مدة لا تجاوز الـ 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، طبقا للمادة 170 من قانون العقوبات.

والمواصلات العامة هنا طبقا للمادة متنوعة منها عربات السكك الحديدية، أو وسائل النقل العام الأخرى كالمترو أو أتوبيس النقل العام، وتطبق تلك العقوبات الواردة في المادة على الأشخاص الذين يركبون في درجة أعلى من الدرجة المدونة على التذكرة.