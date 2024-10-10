4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع مسامير في 6 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع داخل مصنع مسامير في المنطقة الصناعية رقم 6 بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تلتها ألسنة اللهب من داخل مصنع المسامير. وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لموقع الحادث.

وأظهرت التحريات، بقيادة العقيد كريم فوزي، رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق نشب داخل مصنع المسامير في المنطقة الصناعية رقم 6.

قامت القوات بفرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.