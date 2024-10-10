آخر احتفال بين كريستيانو وجورجينا بإنجاز تاريخي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحرص دائماً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، على الظهور رفقة صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ودائماً ما تظهر جورجينا رودريجز رفقة كريستيانو رونالدو، في مختلف الاحتفالات وكذلك تتواجد دائماً في الكثير من المباريات لدعمه.

وكان آخر احتفال ظهرت فيه عارضة الأزياء الأرجنتينية، رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو تكريم رونالدو من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، باعتباره الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وقامت جورجينا، بنشر العديد من الصور رفقة كريستيانو رونالد، خلال حفل تكريم النجم البرتغالي.

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