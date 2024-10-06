كريستيانو رونالدو يبحث عن موظفين جدد.. بهذه الشروط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ماذا لو تحقق حلم عشاق كرة القدم، واستطاعوا الفوز بلقاء نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، ليس لمرة واحدة بل مرات عدة، والفوز بفرصة العمل ضمن فريقه الكبير؟

هذه ليست أضغاث أحلام، بل فرصة أعلنت عنها سلسلة فنادق «بيستانا سي آر 7»، الموجودة في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي أعلنت عن حاجتها لتوظيف مجموعة من الأشخاص بعقود دائمة في فرع الفندق بالعاصمة، مع إمكانية التنقل بين أفرع السلسلة الشهيرة في بعض العواصم الأوروبية، مثل: لشبونة، وباريس، ومانشستر، ومدينة نيويورك، إضافة إلى مدينة مراكش المغربية.

ومن أبرز مزايا الوظيفة، راتب شهري يبلغ 2300 يورو، مع 50 يومًا من الإجازات السنوية، ومكافأة عيد الميلاد، وخصم 25% عند استخدام مرافق سلسلة الفنادق. وبعد تثبيت الموظفين، يحصلون على تأمين صحي لهم، ولعائلاتهم.

لكن يشترط رونالدو، على موظفيه الجدد، إتقان اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز كتابةً ومحادثةً وقراءة.

والمؤهلات المطلوبة تشمل ما يتطلبه العمل بوظائف: «نادل»، و«مشرف سابق»، و«موظف استقبال»، و«مساعد بار»، بشرط الحصول على شهادة تدريب مهني، تؤهل الشخص للعمل في هذه الوظائف.

وتحتوي سلسلة الفندق الشهيرة، في جميع فروعها، على وسائل راحة غير تقليدية، ما يزيد جاذبية الفندق. ويراوح عدد غرف الفندق في كل فرع، بين 175 و210 غرف، بالإضافة إلى منتجع صحي، ومركز لرجال الأعمال، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية. كما تراوح أسعار الغرف بين 158 و372 جنيهاً إسترلينياً، بحسب الخدمات المطلوبة.

ويتمتع سطح كل فندق من السلسلة بحمام سباحة مع إطلالات بانورامية، ومن الأمور المثيرة في الفندق أنه يتيح للزوار تناول نفس نوعية الأطعمة التي يتناولها كريستيانو رونالدو، ما يساعدهم في الحصول على وزن مثالي، حيث يمكن التركيز عند اختيار الطعام على المأكولات والمشروبات الصحية.

وبات أسطورة كرة القدم العالمي يخطط لمستقبله، بعيدًا عن كرة القدم، إذ يتوقع أن يستمر في الملاعب لعامين إضافيين على أبعد تقدير.

ورونالدو، الشخصية الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي، هو أيضًا صاحب أعلى سعر إعلان على «إنستغرام»، حيث تشير المعلومات المؤكدة إلى أنه يتقاضى 1.6 مليون دولار على كل منشور إعلاني.

وفي أغسطس الماضي، أعلن النجم العالمي إطلاق قناته على «يوتيوب»،والتي تعتبر مصدر دخل إضافياً له، فقد حطم جميع الأرقام القياسية في سرعة نموها، ووصل عدد متابعي القناة إلى 63.5 مليون شخص، خلال أقل من شهرين.