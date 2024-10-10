شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره هليوبوليس بنتيجة 23-22 فى خامس جولات دورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2004 للموسم المحلى 2024-2025. كما شهدت نفس الجولة خسارة الأهلى أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 36-32.

وتقام الجولة السادسة الأربعاء 23 أكتوبر بمواجهات بين كل من الزمالك مع سموحة، والأهلى مع الطيران، والجزيرة مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد، والقناة مع المعادى، والزهور مع دلفى، وسبورتنج مع هليوبوليس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يشارك فريقا الأهلى والزمالك للرجال فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.