شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض عام أونروا: 650 ألف طفل في غزة سيفقدون أملهم بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى مفوض عام أونروا، كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، وقال إن 650 ألف طفل في غزة سيفقدون أملهم بالتعليم.

أضاف المفوض العام للأونروا في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "عمليات المساعدة ستنهار حال عدم وقف العدوان، وغزة تشهد انتهاكا فاضحا للقانون الإنساني".

وأوضح المفوض العام للأونروا، أن العنف المتزايد يعصف بالضفة الغربية.