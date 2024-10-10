تفاصيل مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة تديرها سيدة في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة أدارت أكاديمية بدون ترخيص في الدقهلية، وأوهمت الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، حيث قامت بالنصب عليهم.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة المنصورة أول بمحافظة الدقهلية، للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بأن الشهادات التي تمنحها الأكاديمية تمكنهم من العمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو ادعاء كاذب.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول، وعثر في مقر الأكاديمية على عدد من الشهادات في مجالات مختلفة، ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، و2 ختم أكلاشيه، بالإضافة إلى وحدة تخزين "فلاش ميموري" تحتوي على أدلة تثبت النشاط الإجرامي للمؤسسة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.