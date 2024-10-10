الامارات | منصور بن محمد يطّلع على أحدث تقنيات «إعادة التأهيل» في «إكسبو أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، في دورته السادسة، والذي اختتمت أعماله أمس، واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية ومركزاً متخصصاً في إعادة تأهيل أصحاب الهمم من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترافقه مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، بجولة في المعرض، زار خلالها عدداً من منصات الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية المشاركة في المعرض، وما تقدمه من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم، وتمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية وفعالة في محيطهم المجتمعي، وتعينهم على الاضطلاع بأدوار مؤثرة وملموسة في المجتمع.

واستمع سموه خلال جولته في المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، إلى شرح حول أحدث التقنيات والممارسات المساعدة في مجالات إعادة تأهيل أصحاب الهمم، كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. مثمناً سموه الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في دعم هذه الفئة، ما يجعل الإمارات من بين أفضل الدول عالمياً في توفير بيئة ملائمة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام حكومتنا الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم، وتهيئة الفرص لهم للعيش باستقلالية وتحسين جودة حياتهم.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شرطة دبي المُشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على الخدمات الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها المنصة لفئة أصحاب الهمم.

كما اطلع سموه على «كرسي الرماية» الذي نجحت شرطة دبي في تصنيعه، لفئة «مبتوري اليدين والقدمين»، ليتمكنوا من المشاركة والمنافسة في بطولات الرماية، سواء محلياً أو عالمياً. وحصل الكرسي على اعتماد الاتحاد الدولي للرماية لمُطابقته المواصفات والقياسات الدولية، كما حصل على مُصنف فكري، شاركت به بطلة الرماية الإماراتية عائشة الشامسي، في الدورة البارالمبية بباريس 2024.

كما استمع سموه خلال زيارته منصة شرطة دبي إلى شرح حول «الغرفة الحسية» الصديقة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، التي تتجلى أهميتها في توفير بيئة محمية ومحفزة لهذه الفئة، تُسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي ومهارات التواصل وتوفير مكان آمن، كما تعدّ كذلك إضافة قيّمة لتحسين نوعية حياة الأفراد ذوي التوحد وتفاعلهم الإيجابي في المجتمع. وأنشأت شرطة دبي غرفتين حسيتين، الأولى في مركز شرطة المرقبات، والأخرى في مركز شرطة البرشاء، مُجهزتين بكل المستلزمات التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات ذوي التوحد.

إلى ذلك، توقف سموه عند جناح هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول مشاركة الهيئة في المعرض، من خلال إطلاق مبادرات تخصصية، وتنظيم جلسات حوارية تركز على القضايا الجوهرية التي تواجه أصحاب الهمم وأسرهم. وتشمل هذه القضايا الصحة النفسية، ودمج كبار السن من أصحاب الهمم، وتمكين المرأة ذات الإعاقة.

وشملت جولة سموه في المعرض عدداً من منصات المؤسسات والدوائر المحلية الأخرى، منها دائرة الاقتصاد والسياحة ومطارات دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة تنمية المجتمع وسلطة مدينة إكسبو دبي و«طيران الإمارات» والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب و«ديوا».

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «زرت اليوم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 250 عارضاً ومركزاً للتأهيل من أكثر من 50 دولة، واطّلعت خلال الزيارة على أحدث التقنيات والحلول في مجال إعادة التأهيل والتمكين وما تقدمه الجهات الحكومية والخاصة من خدمات لدعم هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا».

وأضاف سموه: «نشكر القائمين على هذا المعرض المتخصص، الذي يُعتبر أحد أهم المعارض التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم، بما يعكس نهج دبي القائم على تمكين مختلف شرائح المجتمع واحتضان ودعم أصحاب الهمم».

ويعتبر المعرض، أكبر حدث لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا، كما أنه أكبر منصة متخصصة في التقنيات المساعدة التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، ودعمهم للعيش باستقلالية أكبر.