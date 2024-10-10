أفادت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة "UKMTO"، بـ"أنّنا تلقّينا تقريرًا عن وقوع حادث على بُعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غرب الحديدة في اليمن".
بعدها، أعلنت أنّ "قبطان السّفينة أبلغ عن إصابة السّفينة بقذيفة مجهولة، وتعرّضها لأضرار، ولم يتمّ الإبلاغ عن حرائق أو ضحايا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بقذيفة مجهولة على بُعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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