هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بقذيفة مجهولة على بُعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة

أفادت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة "UKMTO"، بـ"أنّنا تلقّينا تقريرًا عن وقوع حادث على بُعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غرب ​الحديدة​ في اليمن".

بعدها، أعلنت أنّ "قبطان السّفينة أبلغ عن إصابة السّفينة بقذيفة مجهولة، وتعرّضها لأضرار، ولم يتمّ الإبلاغ عن حرائق أو ضحايا".