تعيين البريطاني توم فليتشر رئيسًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسي والأكاديمي البريطاني توم فليتشر رئيسا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي يواجه أزمات غير مسبوقة ونقصا في التمويل.

ويخلف فليتشر على رأس المنظمة البريطاني أيضا مارتن غريفث الذي يعاني من مشاكل صحية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي أنه لم يتم تحديد موعد لبدء فليتشر عمله رئيسا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وأن جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستتولى المنصب بالوكالة إلى حين تسلّم فليتشر.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانا قالت فيه "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين توم فليتشر من المملكة المتحدة وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقا للإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية".

وأشارت المنظمة الأممية في بيان إلى أن فليتشر يشغل حاليا منصب رئيس كلية هيرتفورد بجامعة أكسفورد، وقد شغل سابقا عددا من المناصب في وزارة الخارجية البريطانية.

وأضاف البيان أنه "شغل سابقا منصب مدير الاستراتيجية العالمية وتحالف الأعمال العالمي للتعليم (2015-2019) وقاد نشاط رئيس الوزراء السابق غوردن براون بشأن تعليم اللاجئين".

ولفت البيان إلى أن فليتشر "شغل أيضا منصب سفير بريطانيا في لبنان (2011-2015) ومستشار السياسة الخارجية والتنمية لثلاثة رؤساء وزراء بريطانيين (2007-2011) ووسيطا لهم بشأن إيرلندا الشمالية".