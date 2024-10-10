منصور بن زايد يزور محمد البواردي بمنزله في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. معالي محمد أحمد البواردي في منزله في أبوظبي.

واطمأن سموه، خلال الزيارة، على صحة معاليه، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما تبادل سموه مع البواردي وأفراد أسرته الأحاديث الودية، مشيرين إلى ما يتحلى به مجتمع دولة الإمارات من قيم التواصل والترابط المتأصلة التي تحرص على تعزيزها قيادة الدولة الحكيمة.

من جانبه أعرب معالي محمد البواردي، عن سعادته بزيارة سموه، مثمناً حرص سموه الدائم على التواصل والاطمئنان على صحته.

