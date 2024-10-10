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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب الأرجنتين

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واس - بوينس آيرس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سالتا في الأرجنتين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 91 كيلومترًا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعلى عمق 194.5 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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