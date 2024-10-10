ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة المصرية منة شلبي لصيحة الشعر القصير جداً الذي إعتاد عليها الجمهور فيه منذ زمن.

وشاركت منة الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلاله إطلالتها، وظهرت بسروال بقصة رسمية باللون الأسود، من تصميم Alexander Wang، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى 650 دولار، ونسقت معه كورسيه باللون الأسود ومن دون أكمام من الساتان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ماكياج ناعم وهادئ.

فنياً، تنتظر منة شلبي في الوقت الحالي عرض أحدث أفلامها "الهوى سلطان"، وهو من بطولة أحمد داود وأحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي تطل كما إعتاد عليها الجمهور قديماً.. وهكذا نسقت فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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