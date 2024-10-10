بالصور.. تكريم يحيى الفخراني في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، الفنان القدير يحيى الفخراني، عن مشواره الفني الكبير في الفن والمسرح، وذلك على هامش حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

وحرصت الفنانة سوسن بدر على تسليم يحيى الفخراني درع التكريم وسط تصفيق حار من الحاضرين.

وأهدى الفخراني تكريمه للفنان الراحل حمدي غيث، مؤكدًا أن الأخير تبنى موهبته من أجله ليكون عضوا عامل بالنقابة، وكان السبب في أن يكون ممثلا.

وعبر الدكتور يحيى الفخرانى عن سعادته بالتكريم، قائلًا: "التكريم له خصوصية مهمة جدا، لأنه تكريم من زملاء المهنة، والفضل يرجع لتكريمي واحد من النقباء الأعزاء الأستاذ حمدي غيث الله يرحمه، لأنه السبب الذي جعلني عضو عامل في النقابة".

تستمر فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المسرح المصري لنقابة المهن التمثيلية حتى 20 أكتوبر الجاري.

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