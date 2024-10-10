شكرا لقرائتكم خبر عن 1 % ارتفاعا بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2024م، ووفقًا لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024م، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

ووفقا لهيئة الإحصاء، جاء ذلك نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. نشاط التعدين واستغلال المحاجر أفادت النتائج بارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م.

وارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م.

وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 4.1%، حيث سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا بنسبة 0.9%، وذلك مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق.

من جانب آخر سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال شهر أغسطس 2024 انخفاضًا بنسبة 1.4%، في حين حقق مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.0% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2023.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا.

ويستهدف المؤشر المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.