الخارجية الصينية: منفتحون على الحوار مع واشنطن بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنها "منفتحة على الحوار بعدما هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة".
واشارت ردا على سؤال حول ما إذا كانت بكين على اتصال مع فريق الملياردير الجمهوري الى ان "ليس لدي حاليا أي معلومات لأقدمها، ولكن من حيث المبدأ، نحن منفتحون على الحفاظ على الحوار والتواصل".
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