شكرا لقرائتكم خبر عن 56.25 مليون ريال حصة «الكابلات السعودية» من أرباح شركة زميلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية الإعلان صدور قرار مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات (الشركة الزميلة) في اجتماعهم بتاريخ 25/11/2024م، بتوزيع أرباح على الشركاء عن العام الجاري 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة شركة الكابلات السعودية منها 56,250,000 ريال، والتي ستدعم رفع معدلات الطاقة التصنيعية لشركة الكابلات السعودية.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التوزيع أثر مالي إيجابي على رأس مال الشركة العامل بزيادة النقد في فترة الربع الرابع لعام 2024م.