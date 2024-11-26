الاقتصاد

56.25 مليون ريال حصة «الكابلات السعودية» من أرباح شركة زميلة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 56.25 مليون ريال حصة «الكابلات » من أرباح شركة زميلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية الإعلان صدور قرار مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات (الشركة الزميلة) في اجتماعهم بتاريخ 25/11/2024م، بتوزيع أرباح على الشركاء عن العام الجاري 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة شركة الكابلات السعودية منها 56,250,000 ريال، والتي ستدعم رفع معدلات الطاقة التصنيعية لشركة الكابلات السعودية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التوزيع أثر مالي إيجابي على رأس مال الشركة العامل بزيادة النقد في فترة الربع الرابع لعام 2024م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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