ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كشف عن عدد العمليات التجميلية التي خضعت لها ابرز النجمات العربيات وعن أعمارهن وجاء فيه: أصالة : 9 عمليات تجميلية وعمرها 55 عاماً

أحلام : 11 عملية تجميل وعمرها 56 عاماً

نجوى كرم: 7 عمليات تجميل وعمرها 58 عاماً

أنغام : 6 عملية تجميل وعمرها 52 عاماً

شمس الكويتية : 13 عملية تجميل وعمرها 44 عاماً

نوال الزغبي: 6 عمليات تجميل وعمرها 53 عاماً

إليسا : 5 عمليات تجميل وعمرها 53 عاماً

لطيفة التونسية : 10 عمليات تجميل وعمرها 63 عاماً

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عدد العمليات التجميلية التي خضعت لها أصالة وأحلام وإليسا وغيرهن من أشهر الفنانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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