كيت ميدلتون بجانب الأمير ويليام لاستقبال زيارة رسمية من قطر الأسبوع المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - مهمة ملكية جديدة تستعد لها كيت ميدلتون للعودة لمهامها التي اعتادت عليها منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011، وذلك بعد فترة انقطاع دامت لأشهر خلال هذا العام 2024 نتيجة إصابتها بالسرطان، كما سبق وأعلنت في مقطع فيديو شاركته عبر السوشيال ميديا لحساب أمير وأميرة ويلز.

قصر باكنغهام يُعلن انضمام كيت ميلتون للأمير ويليام في هذا الحدث

بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام يوم أمس 25 نوفمبر، فإن كيت ميدلتون سترحب بجانب زوجها الأمير ويليام بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في اليوم الرسمي الأول من زيارتهما الرسمية التي تستمر يومين إلى المملكة المتحدة، وذلك يوم الثلاثاء 3 ديسمبر القادم.

ووفقاً لمجلة People، فإن أميرة ويلز ستُرحب بالزائرَين في الترحيب الرسمي، والذي يبدأ تقليدياً في مقر إقامة الضيوف الزائرين، يليه السفر إلى موكب حرس الخيالة لحضور حفل ترحيب احتفالي، وتحية من الملك تشارلز والملكة كاميلا، وعروض احتفالية وغداء في قصر باكنغهام، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من العناصر من Royal Collection Trust المتعلقة بالدولة الزائرة.

استضافة كيت ميدلتون لحفل الكريسماس السنوي

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بعد ترحيبها بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، يوم 3 ديسمبر في زيارتهما لبريطانيا التي ستستمر مدة يومين، ستظهر كيت ميدلتون مجدداً يوم 6 ديسمبر للترحيب بضيوفها في حفلها السنوي بالكريسماس المعروف باسم حفل Together at Christmas في دير وستمنستر في لندن.

وقد دعت أميرة ويلز لهذا الحفل عائلات الضحايا والناجين من حادث مدينة ساوثبورت الذي تشرف عليه بنفسها.

وأكد مكتب الأميرة في قصر كنسينغتون أنه بالفعل تمت دعوة العائلات لحضور الحفل الموسيقي في وستمنستر آبي؛ وفقاً لصحيفة ذا صن. وتهدف أميرة ويلز من هذه الزيارة، التخفيف عنهم لما عاشوه من تجربة مؤلمة ستظل تاركة أثراً نفسياً سيئاً عليهم طوال حياتهم.

قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تغيبت عن حدث سنوي هام لهذا السبب

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