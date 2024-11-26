الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس وزراء وزارة الخارجية، من خلال اتصالي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ليخرج خصوصية في قطاع غزة ولبنان.

كما يستعرضنا الحراك السياسي اليمني والدبلوماسي المبذول قطاع للتوصل إلى وقف استمرار النار بما في ذلك المساهمة في دعم المساعي حتى يتم التأكيد على المستدامين في المنطقة، وجهودنا المجتمعية للبحث الدولي لتلبية احتياجات البشرية لاحتياجات السكان في غزة، ومناقشة أيضا الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

كما يقترب سموه من خلال الاتصال الهاتفي مع بلينكن، إلى عدد من المواضيع ذات الجرعات، بما في ذلك تمكن السلطات الإماراتية في وقت قياسي من القبض على قاتلي المقيم في الدولة من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان"، حيث شارك سموه إلى قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول التوصل إلى الأمن والاستقرار والتعايش بين أفراده.