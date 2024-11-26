الفشل يواجه شون مينديز؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان ألبوم النجم شون مينديز الجديد لم يباع منه الا 24 ألف نسخة فقط، وهو عدد قليل مقارنة مع نجومية مينديز.



على صعيد آخر كان قد إنفصل شون مينديز وحبيبته الفنانة العالمية كاميلا كابيلو في وقت سابق، وللمرة الثانية.

وكان الثنائي في علاقة سابقة، إستمرت لحوال العامين، وتعاونا بأغنية "سنيوريتا" señorita التي حققت نجاحا كبيرا وواسعاً، وبعدها أعلن الثنائي انفصالهما بشكل مفاجئ، مؤكدين أن قرارهما جاء مشتركا، وأن حبهما لبعضهما سيظل قوي دائماً، وإلى الأبد.

