رمضان 2025: نيكول سابا تبدأ تصوير مسلسل وتقابل حبيب.. وهذا ما تمنته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تخوض الفنانة اللبنانية نيكول سابا الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جونيور وآخرون. والعمل من إخراج محمد الخبيري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

نيكول سابا في كواليس مسلسل وتقابل حبيب

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أعلنت نيكول سابا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بداية تصويرها للمسلسل الرمضاني القادم، من خلال مشاركة مجموعة من الصور وهي تحضِّر للعمل، مطالبة محبيها ومتابعيها بالدعاء لها ولفريق العمل بأن يحالفهم الحظ والتوفيق، وعلقت بالقول: "أول يوم تصويررمضان 2025، ادعولي بالنجاح أنا وكل فريق العمل ونجومه".

نيكول سابا تغيبت عن الدراما المصرية منذ 7 سنوات كاملة، وتحديداً منذ بطولة مسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في بطولته خالد سليم، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد زكي، ميار الغيطي، دنيا المصري وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور بوصفها ضيفة شرف عبر مسلسلي "واكلينها والعة" عام 2018، و"نقل عام" في 2022.

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أحدث أغاني نيكول سابا

وعلى مستوى الغناء، أطلقتخلال موسم صيف 2024 أغنيتين، الأولى بعنوان "الكات كاتي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، وتم تصويرها فيديو كليب في أجواء الشاطئ والمصيف على البحر، والثانية "الباب يفوِّت جمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي فيرال ويف.

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