السعودية | “إيجار”: حصر الدفع عبر القنوات الرقمية يشمل العقود السكنية الجديدة وليس التجارية

أوضحت منصة إيجار أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولا يشمل العقود التجارية.

جاء ذلك رداً على تساؤل أحد المستفيدين حول إلزامية السداد للعقود التجارية الجديدة عن طريق المنصة.

وأضافت “إيجار”، أنه اعتباراً من 15 /01/ 2024 أصبح الدفع إلزامياً عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة؛ لافتة إلى أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).