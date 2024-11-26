علي ربيع وأوس أوس يجتمعان في فيلم الكوميديا الجديد "الثانوية الصفا بنات"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري محمد أسامة، المعروف بـ"أوس أوس"، للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "الثانوية الصفا بنات" بطولة الممثل علي ربيع، وإخراج عمرو صلاح، من المقرر بدء تصوير الفيلم في كانون الأول المقبل، حيث يقدم أوس أوس دورًا مختلفًا عن أدواره السابقة، العمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، فيما يُنتظر الإعلان عن البطلة الرئيسية قريبًا، مع استمرار التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.



يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع كان فيلم "عالماشي" الذي شاركه بطولته كريم عفيفي وآية سماحة، ومن إخراج محمد الخبيري.