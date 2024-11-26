تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول جهاز التلفاز الذكي LG OLED G5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لإطلاق جهاز تلفاز LG OLED G5 الذكي في الأسواق قريباً، ولقد عاد جهاز التلفاز إلى التسريبات من جديد، مع تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

رصد جهاز تلفاز LG المرتقب في قاعدة بيانات “VESA ClearMR” مؤخراً، مع تفاصيل جديدة تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي بحجم 65 إنش، كما يأتي بمعدل تحديث أعلى مقارنة بجهاز G4.

كما أشارت التسريبات إلى أن جهاز التلفاز الذكي LG OLED G5 للعام 2025 يأتي بجودة عرض UHD، أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل 4K، أيضاً يدعم الجهاز معدل تحديث 165Hz، وهي ترقية للإصدار السابق الذي انطلق بمعدل تحديث 144Hz.

ويأتي الجهاز أيضاً بمعايير “ClearMR Tier” التي تؤكد على وضوح الصورة مع الحركة بتعزيز من 9000 نقطة إلى 10000 نقطة، من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن 2025 LG OLED G5 smart TV سينطلق بشكل رسمي في فعاليات CES للعام 2025.

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