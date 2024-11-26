شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:32 م
أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
الثلاثاء 26 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.
الأربعاء 27 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
الخميس 28 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
الجمعة 29 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
السبت 30 نوفمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
الأحد 1 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
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