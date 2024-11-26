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درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:32 م

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:


الثلاثاء 26 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13. 
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.


الأربعاء 27 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.


الخميس 28 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة
 - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.


الجمعة 29 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.


السبت 30 نوفمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.


الأحد 1 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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