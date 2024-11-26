شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 حالات مرضية لا تُستخدم فيها المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية الحادة ونزلات البرد.

وكشفت عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، وهي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.



حالات مرضية لا يستخدم فيها المضادات الحيوية

وأضافت أن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأمراض التالية: