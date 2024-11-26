شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شهيدا و108 مصابين فى 3 مجازر إسرائيلية بحق الفلسطينيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة عدد الشهداء والجرحى جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 417 على قطاع غزة.

أكدت الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و 108 إصابات خلال الـ (24 ساعة الماضية)، موضحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 44,249 شهيدا و 104,746 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.