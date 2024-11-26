شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: نحن أمام تحديات كبيرة فى الإعلام والثقافة للوصول إلى الجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، إن الإعلام الأن أمام تحديات كبيرة جدا نتيجة الكم التكنولوجى الكبير وهناك تحدى أخر عن التمييز بين الحقيقى والمزيف، ولابد أن نسأل أنفسنا "هل نحن مؤهلين لمعرفة ذلك؟".. فالثقافة والتعليم يوجد بينهما أدوار متطابقة ومهمة، فوزارة الثقافة كان لها وجود كبير جدا فى كل محافظة فى مصر.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة" الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، إن هناك فجوات بين الأجيال حول مفهوم وشكل الإنسان وعلينا الاعتراف بأن هناك قصور فى الوصول إلى الجيل الحالى ومعرفة خطاباته.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



جلسة الإعلام والثقافة فى مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة



حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق



حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق



سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية والكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية



مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



خلال الندوة