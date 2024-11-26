تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشف عن تصميم Galaxy S25 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف Galaxy S25، ولقد رصد Galaxy S25 Ultra في مقطع فيديو يستعرض تصميم الهاتف من أكثر من إتجاه.

إستعرض مقطع الفيديو نموذج أولي لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S25 Ultra، حيث كشفت التسريبات التي نشرت على منصة Reddit عن تصميم الهاتف، بينما أكدت تفاصيل جاءت من “Ice Universe” على أن هذا الإصدار هو إصدار Ultra القادم من سامسونج.

ويظهر هاتف Galaxy S25 Ultra في مقطع الفيديو بتصميم مستدير في الزوايا، كما يضم الهاتف زر التشغيل، وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

وتظهر الكاميرة الخلفية لهذا الإصدار بنفس لغة التصميم التي إشتهرت بها إصدارات Samsung، إلا أن التسريبات الجديدة لم تؤكد على تفاصيل دقيقة جديدة حول مواصفات الهاتف، أو موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S25، أيضاً قد تجري سامسونج بعض التعديلات على التصميم النهائي لإصدار Ultra عند إنطلاقه رسمياً في الربع الأول من العام المقبل.

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