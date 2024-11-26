تكنولوجيا: سوني تقدم تحديث هام ل PlayStation Portal لتجربة أفضل في اللعب عن بعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحديث جديد لبرمجيات “PlayStation Portal” يأتي من شركة سوني بتجربة جديدة تغيير من خلالها قواعد تشغيل الألعاب عن بعد عبر البث السحابي.

إقتصر دعم “PlayStation Portal” على تشغيل وبث الألعاب عبر الإتصال بجهاز الألعاب PlayStation 5 عبر شبكة Wi-Fi، إلا سوني وضعت مفهوم جديد لميزة اللعب عن بعد من خلال إصدار تجريبي جديد.

ومن المقرر أن يدعم هذا التحديث المستخدمين في ميزة بث الألعاب عبر مكتبة PlayStation Plus سحابياً ودون الحاجة إلى تشغيل جهاز PS5 في البداية.

وتتوفر الميزة في الإصدار التجريبي لواجهة “PlayStation Portal” في الوقت الحالي، كما أن التحديث يتوفر الآن حصرياً لمشتركي خدمة “PlayStation Plus Premium”.

كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من مدونة “PlayStation” أن بث الألعاب بدقة 720 بيكسل عبر جهاز الألعاب يتطلب سرعة إتصال بشبكة الإنترنت تصل إلى7 ميجابت في الثانية، ولتشغيل الألعاب بدقة 1080 بيكسل تتطلب الخدمة سرعة إتصال بالإنترنت تصل إلى 13 ميجابت في الثانية.

يذكر أن هذا التحديث لن يدعم بعض المميزات مثل Game Trials، وميزة المحادثات الصوتية، أو عمليات الشراء داخل الألعاب، كما أن أجهزة PS4 وPS3 لن تدعم بث الألعاب.

إلا أن التحديث يأتي ببعض التحسينات أيضاً التي تشمل تحسينات في الصوتيات مع إختيار للحد الأدنى لمستوى الصوتيات، وإختيار لضبط إعدادات جهاز PlayStation Link مباشرة من الواجهة.

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