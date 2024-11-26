"Gladiator 2" يشعل المنافسة على الأوسكار وبول ميسكال يبدي إستعداده لجزء ثالث

ميرنا وليد - بيروت - عبر النجم العالمي بول ميسكال عن حماسه للمشاركة في فيلم "Gladiator 3"، مؤكدًا إستعداده لتجسيد دوره مجددًا إذا تم إنتاج الجزء الثالث، خاصة بعد أن كشف المخرج ريدلي سكوت عن وجود خطط للفيلم، ميسكال، الذي يؤدي دور "لوسيوس" في الجزء الثاني الذي صدر مؤخرًا، أشار إلى أن المشروع قد لا يستغرق وقتًا طويلًا لتحقيقه، لكنه لا يعلم متى سيتم تنفيذه.



في سياق آخر، ظهر ميسكال في حفل المغنية تايلور سويفت في ميامي، حيث حضر لدعم صديقته، المغنية جرايسي أبرامز، خلال افتتاح الحفل.

على صعيد الجوائز، انضم فيلم "Gladiator 2" إلى سباق الأوسكار بعد عرضه الأول في لوس أنجلوس أمام جمهور من النقاد وأعضاء الأكاديمية، الفيلم، الذي أخرجه ريدلي سكوت وقام ببطولته دينزل واشنطن وبول ميسكال، نال إشادة كبيرة، ما يعزز فرصه في المنافسة على جوائز الأوسكار، بما في ذلك التمثيل والإخراج. يُذكر أن الفيلم هو تكملة للجزء الأول الصادر عام 2000، والذي فاز بجائزة الأوسكار.