ميرنا وليد - بيروت - يحقق الممثل اللبناني محمد عقيل نجاحاً استثنائياً في مسلسل العميل مجسداً شخصية "هلال نحاس" العدو الأكبر لـ "ملحم" الذي يجسد دور الممثل السوري أيمن زيدان. وبعد هذا النجاح انضم عقيل لطاقم عمل مسلسل جديد وهو مسلسل "سكرة الموت" تأليف بثينة عوض وإخراج مروان بركات من بطولة سارة أبي كنعان، محمد الأحمد، دانا مارديني، هيا مرعشلي، رشا بلال وغيرهم.. وعبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اعلن انه بدأ تصوير هذا العمل وكشف عن البوستر الخاص بشخصيته في هذا المسلسل المرتقب.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه في العميل... محمد عقيل ينضم لهذا العمل ويبدأ التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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