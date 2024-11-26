شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل صباح.. علامة فنية بارزة فى تاريخ الموسيقى والسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الثلاثاء الـ26 من نوفمبر مع ذكرى رحيل الشحرورة صباح، التى رحلت عن عالمنا بعد رحلة ومسيرة طويلة أبدعت فيها مع الغناء، كما لم يقل إبداعها في السينما بأفلام شاركت فيها البطولة مع أكبر النجوم.

صباح التي طالما لقبت بالشحرورة ربما لا يعلم عدد من محبيها سر اللقب الذى لقبت به، ونكشفه بالسطور التالية.



المطربة صباح

أصل الكلمة

الشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.

مواليد وادى شحرور

أيضاً صباح من مواليد منطقة "وادى شحرور"، وهى اسم إحدى القرى اللبنانية بمحافظة جبل لبنان، مما أسهم أيضًا فى تلقيبها بـ"الشحرورة" نسبة إلى مقر ولادتها.

أول من ناداتها به

كل ما سبق لم نذكر فيه من أطلق عليها هذا اللقب، فأول من ناداها به هي المنتجة آسيا داغر التى فكرت في منحها لقب الشحرورة، لكنها فضلت إجراء استفتاء حول ذلك ليتم فى نهايته اختيار صفة الشحرورة لترافقها دائماً.