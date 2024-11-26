شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: استقلت من شغلى واتنمروا على ولادى بسبب الراقصة والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان فاروق فلوكس أن شخصية "ترتر" الشهيرة التى جسدها فى فيلم "الراقصة والسياسى" مع النجمة نبيلة عبيد، يرفض كثير من الممثلين تقديمها بسبب ردود الفعل الرافضة لهذه الشخصية، وقال خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "عندما عُرض الورق علىّ وافقت على تقديمه".

وكشف فاروق فلوكس: "كان هناك مشهد لـ نبيلة عبيد، وهى ذاهبة لتقيم دار مسنين، وتم رفض الأمر أن تكون راقصة صاحبة دار مسنين، فقالت نبيلك عبيد وقتها يقوم "ترتر" ببناء الدار وتُكتب باسمه وتمت الموافقة، وتسبب هذا الدور فى التنمر على أولادى بالمدرسة، وذهبت لهم وأوضحت أن هذا مشهد بفيلم وليس الحقيقة، ولكن للأسف هناك ناس كثيرة يعاملونى وكأنى هذه الشخصية".

وأشار فاروق فلوكس إلى أن الفنانين حسن مصطفى ووحيد سيف، كانا مرشحان لتقديم شخصية "ترتر" ووافقوا بالفعل ولكنهما اختلفا على الأجر، أما أنا فوافقت تقاضيت 3000 جنيه، وكانت جرأة منى أن أجسد هذه الشخصية، ولم أندم على تقديمها، رغم تعرضى لأزمة فى شغلى وقتها بسبب الشخصية وقدمت استقالتى وأنا مهندس، ولم أندم بسبب ترك الوظيفة والتحاقي بالتمثيل.

وشدد فاروق فلوكس على أن هناك عددا كبيرا من النجوم فى ختام حياتهم لا يجدوا الاهتمام والرعاية، منهم إسماعيل يس وعبد الفتاح القصري وزينات صدقى قائلاً: "الحمد لله على ما جنيته فى حياتى والفن كان رقم واحد بالنسبة لى"، مضيفاً: "هذا العصر والفلوس الكثيرة لفنانين شباب، فبعضهم موهوب والمهم أن يكون هناك تكامل وتعاون مع منظومة العمل من فنانيين ونقابة".

واعتبر فاروق فلوكس أحمد حلمى هو الفنان الكوميدى المفضل له وأيضا الفنان أحمد مكي، وكما يرى هناك نجوم أخذوا أكثر من حقهم، فيما يعتبر ياسمين عبد العزيز أفضل فنانة كوميدية، وأعرب عن حبه للنجمة نيللى كريم كممثلة بوجه عام وكذلك الفنانة ليلى عز العرب.