شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أليانز إس إف» توافق على تغيير الاسم التجاري للشركة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن النظام الأساسي الحالي: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، شركة مساهمة سعودية.

وأشارت إلى أن النظام الأساسي المعدل: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة متكاملة للتأمين"، شركة مساهمة سعودية.

وأوضحت أن بناءً على هذا التعديل، ستقوم الشركة بتغيير اسمها التجاري من "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إلى "شركة متكاملة للتأمين". الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة.وأضافت أن النظام الأساسي الحالي: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، شركة مساهمة سعودية.وأشارت إلى أن النظام الأساسي المعدل: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة متكاملة للتأمين"، شركة مساهمة سعودية.وأوضحت أن بناءً على هذا التعديل، ستقوم الشركة بتغيير اسمها التجاري من "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إلى "شركة متكاملة للتأمين".