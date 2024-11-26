شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أليانز إس إف» توافق على تغيير الاسم التجاري للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة.
وأضافت أن النظام الأساسي الحالي: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، شركة مساهمة سعودية.
وأشارت إلى أن النظام الأساسي المعدل: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة متكاملة للتأمين"، شركة مساهمة سعودية.
وأوضحت أن بناءً على هذا التعديل، ستقوم الشركة بتغيير اسمها التجاري من "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إلى "شركة متكاملة للتأمين".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة.
وأضافت أن النظام الأساسي الحالي: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، شركة مساهمة سعودية.
وأشارت إلى أن النظام الأساسي المعدل: المادة الثانية: اسم الشركة: "شركة متكاملة للتأمين"، شركة مساهمة سعودية.
وأوضحت أن بناءً على هذا التعديل، ستقوم الشركة بتغيير اسمها التجاري من "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إلى "شركة متكاملة للتأمين".