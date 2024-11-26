أكّد زعيم حزب "معسكر الدّولة" الإسرائيلي بيني غانتس، أنّ "من المستحيل التّحدّث عن وقف إطلاق نار موقّت في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "انسحاب قوّاتنا الآن سيصعّب الأمور علينا، وسيسهّل على "حزب الله" إعادة تنظيم صفوفه".
ولفت في تصريح، إلى "أنّنا دفعنا الكثير من دماء مقاتلينا، من جرحانا، في أيّام المعارك العديدة الّتي خاضها العسكريّون، ومن الميزانيّات والأسلحة. لقد تمّ إجلاء سكان الشّمال منذ أكثر من عام، ومن يعيشون على الخطّ الثّاني يقيمون في الملاجئ"، مشدّدًا على أنّه "يجب ألّا نقوم بعمل فاتر، ويجب ألّا نفوّت فرصة التّوصّل إلى اتفاق قوي، من شأنه أن يغيّر الوضع بشكل جذري في الشّمال".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق نار موقّت بلبنان وانسحاب قواتنا سيصعب الأمور علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.