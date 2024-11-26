رئيس كولومبيا: نرحب بتمسك ترامب المعلن بإنهاء النزاعات في غزة والسودان وأوكرانيا

هنّأ الرّئيس الكولومبي ​غوستافو بيترو​ (Gustavo Petro)، الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​ بفوزه في الانتخابات الرّئاسيّة في 5 تشرين الثّاني الحالي، مؤكّدًا أنّ "الحوار بين الشّمال والجنوب في هذه الأوقات الصّعبة، مهم أكثر ممّا كان في أيّ وقت مضى".

ورحّب بـ"تمسّك ترامب المعلَن بإنهاء النّزاعات في غزة والسّودان وأوكرانيا"، معلنًا أنّ "حكومة كولومبيا على استعداد لتأييد المبادرات كافّة الرّامية إلى استعادة السّلام ووقف الهمجيّة".

يُذكر أنّ ترامب الّذي سيتمّ تنصيبه رئيسًا في 20 كانون الثّاني المقبل، كان قد صرّح أكثر من مرّة خلال حملته الانتخابيّة، أنّه يعتزم إنهاء النّزاعات في أوكرانيا وقطاع غزة، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن كيفيّة تحقيق ذلك.