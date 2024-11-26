افاد سلاح الجو الأوكراني، بأن "روسيا شنت عددا قياسيا من الهجمات بواسطة مسيّرات خلال الليل ما أدى إلى تضرر أبنية ومنشآت حيوية". وأوضح سلاح الجو "خلال الهجوم الليلي شن العدو عددا من الهجمات بواسطة طائرات من دون طيار من طراز شاهد (إيرانية الصنع) ومسيّرات أخرى غير معروفة الطراز". وبلغ عدد المسيرات المستخدمة 188.

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت عددا قياسيا من المسيّرات بلغ 188 في هجمات ليلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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