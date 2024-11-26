يديعوت أحرونوت: لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى انه "لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم"، مؤكدة ان "عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 مركبة ونحو 300 موقع زراعي تضررت".
واكدت الصحيفة ان "الدمار في كريات شمونة لا يصدق وترميم المدارس المتضررة فقط سيستغرق 4 أشهر".
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