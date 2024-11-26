بوريل: 100 ألف منزل دمر في لبنان ويجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار

أشار مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الى انه "لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في لبنان ومخاوف إسرائيل عولجت بالكامل"، كاشفا ان " 100 ألف منزل دمر في لبنان ويجب ممارسة الئغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار".

ورأى ان "الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم"، معتبرا ان "التجويع يستخدم سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال غزة".

وسأل بوريل :" لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مؤكدا ان "الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحقا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالاننت"، مضيفا :"لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتانياهو".