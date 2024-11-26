الثلوج قطعت طرق الشوف الأعلى والمعاصر- كفريا وعطلت المدارس والمؤسسات

أدى الطقس المثلج المفاجئ اعتبارا من الفجر، الى تعطل حركة المرور على الطرق العامة الرئيسية في الشوف الاعلى، بدءا من ارتفاع الف متر وما فوق، مثل المختارة-المعاصر والمريبة، وشريط القرى بين عين زحلتا والباروك، الفريديس، بتلون، ومع جباع ومرستي ونيحا، إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية او ذات الدفع الرباعي.

في حين أقفلت طريق المعاصر-الارز-كفريا تماما وتشكلت سماكة ثلجية بدءا من 10 سنتمترات وأكثر مع ارتفاع المستوى.

اما المناطق المتوسطة مثل دير القمر وبعقلين، فقد وصلتها قشرة خفيفة على الطرق، وحركة المرور شبه طبيعية.

وتوقفت المدارس والمؤسسات في مناطق الشوفين الأوسط والأعلى.

بالاضافة الى ذلك، قطت الثلوج الطرقات الجبلية التالية، عيناتا-الارز، كفردبيان، حدث-بعلبك، كفريا، الضنية، الهرمل"