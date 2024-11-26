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الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ في منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في تهديده باخلاء المباني التي حددها في خرائط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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