الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ في منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. وطالب في تهديده باخلاء المباني التي حددها في خرائط.

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