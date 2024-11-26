الحكومة الباكستانية: مقتل أربعة من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

أفادت الحكومة الباكستانية بأن "متظاهرين مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان قتلوا أربعة من أفراد القوى الأمنية خلال تظاهرات في العاصمة إسلام أباد". واشار وزير الداخلية محسن نقوي في بيان الى أن "العناصر الأربعة في قوة رينجزر الرديفة قتلوا في هجوم شنه متظاهرون في وسط إسلام أباد"، فيما قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن "سيارة صدمتهم حلال هجوم شنه متظاهرون".

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