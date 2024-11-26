نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتانياهو منفتح على وقف إطلاق النار في ظل ضغط اميركي لإتمام الصفقة قبل عيد الشكر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو منفتح على وقف إطلاق النار مع حزب الله في ظل ضغط مسؤولين أميركيين عليه لإتمام الصفقة قبل عيد الشكر".

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